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19:43, 20 ноября 2017 655
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В Рязани четыре «черных банкира» предстанут перед судом

В Рязани четыре «черных банкира» предстанут перед судом

В Рязани предстанут перед судом четыре «черных банкира», обвиняемые в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

Четверо рязанцев с 2013 по 2016 года, действуя в «составе организованной группы», нелегально осуществляли банковские операции. Мошенники использовали «возможности существующих кредитных учреждений Рязани и Москвы»: перевод денежных средств по поручению юрлиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юрлиц.

Также они оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег за определенный процент вознаграждения.

Злоумышленников обвинили в преступлениях, предусмотренных п.п. «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), а также один из участников группы обвиняется в преступлении, предусмотренным частью 1 статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).


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