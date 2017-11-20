В Петербурге грабители под видом сотрудников ФСБ похитили 10 миллионов рублей

Четверо сотрудников курьерской фирмы стали жертвами ограбления в Петербурге. Нападение на них замаскировали под спецоперацию ФСБ, передает «
Утром в понедельник, 20 ноября четверо сотрудников курьерской фирмы забрали из ячейки Сбербанка четыре баула и отвезли их к офису одного из интернет-магазинов.
В момент, когда они разгружали свой Volkswagen Caddy, на высокой скорости подъехала «ГАЗель», откуда выскочили шесть мужчин в черных водолазках и бейсболках. С криками «ФСБ!» они повалили курьеров на асфальт, заковали их в наручники, затем забрали баулы и скрылись.
Работникам курьерской службы не сразу удалось понять, что это была не спецоперация, а банальное ограбление. По сообщению источника «Ленты.ру» в полиции, о том, что в баулах лежат деньги, знал ограниченный круг лиц. Этого не знали даже сами курьеры — хотя могли догадаться, так как сумки забирали из банка.
«Газель» нашли: грабители ее угнали и бросили.
Нападавшие разыскиваются.