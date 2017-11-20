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9:09, 20 ноября 2017 805
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В ночь на понедельник в поселке Строитель перевернулась «ГАЗель»

В ночь на понедельник в поселке Строитель перевернулась «ГАЗель»

В ночь на понедельник, 20 ноября, в поселке Строитель перевернулась «ГАЗель». Соответсвующее фото опубликовали очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Официальной информации пока нет.

Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»


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