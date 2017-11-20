В «Арагоне» выступят лауреаты Грушинского фестиваля Ольга Чикина и Роман Ланкин

25 ноября в ресторане «Арагон» пройдет совместный концерт двух лауреатов Грушинского фестиваля — рязанки Ольги Чикиной и томича Романа Ланкина.
Ольга Чикина — лауреат многих бардовских фестивалей, в их числе: знаменитый Грушинский, «Второй канал», «Петербургский аккорд» и другие. Творчество Чикиной интересно и самобытно, в ее песнях сочетаются традиции авторской песни, рока, лирика в текстах и изрядное чувство юмора.
Роман Ланкин виртуозно владеет гитарой, что позволяет ему исполнять музыку в различных стилях — от блюзов до боссановы. В его репертуаре — песни многих классиков авторской песни в собственной интерпретации.
По признанию Алексея Иващенко и Ирины Богушевской, Роман — лучший исполнитель боссановы на российской сцене.