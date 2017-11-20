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12:34, 20 ноября 2017 426

Сотрудники «Рязаньэнерго» провели уроки электробезопасности для скопинских школьников

Сотрудники «Рязаньэнерго» провели уроки электробезопасности для скопинских школьников

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели урок электробезопасности для школьников в Чулковской общеобразовательной школе Скопинского района. Об этом сообщили в пресс-службе филиала.

На уроке с помощью наглядно-информационных материалов сотрудники «Рязаньэнерго» научили детей правильному поведению вблизи энергообъектов и обращению с электроприборами, а также рассказали о способах энергосбержения.

В сообщении отметили, что энергетики ведут постоянную разъяснительную работу в школах и летних лагерях. С начала года по инициативе сотрудников «Рязаньэнерго» состоялось более 230 мероприятий, направленных на предотвращение случаев электротравматизма, для детей и подростков Рязанской области. Педагоги могут обратиться с заявкой на проведение внеклассных часов по электробезопасности и энергосбережению в школе, детском саду или оздоровительном лагере, оставив заявку на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности».

В этом разделе сайта, а также в группе «Электропатруль» социальной сети «ВКонтакте» размещаются методические пособия, плакаты, фильмы и ролики, которые помогают научить детей основам электробезопасного поведения.

На интернет-ресурсах также представлена подробная информация о межрегиональном конкурсе «Электрознания и Призомания». До 11 декабря 2017 года дети и подростки от 5 до 18 лет и педагоги образовательных учреждений могут подать заявку на участие в нем по четырем номинациям: «Эрудиция» (тематический кроссворд с кодовой фразой), «Идея» (поделки на тему электричества и электробезопасности), «Творчество» (авторские сочинения «Приключения команды «Электропатруль») и «Педагог» (авторский обучающий проект или наибольшее число анкет от своих учеников).


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