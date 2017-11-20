Российский школьник пожалел солдат Вермахта. Видео

Школьник из ЯНАО рассказал в Бундестаге о «невинных солдатах вермахта». Соответствующее видео опубликовали на YouTube в воскресенье, 19 ноября.
Гимназист, выступая в Бундестаге, рассказал об истории жизни немецкого солдата Георга Рау, который оказался в «Сталинградском котле». Он утверждает, что мужчина выжил в боях, но попал в плен, где «умер от тяжелых условий 17 марта 1943 года». Во время выступления подросток сделал предположение, что уроженца Германии похоронили в числе двух тысяч солдат вблизи Копейска Челябинской области, куда он съездил на братскую могилу.
Школьник в своей речи пояснил, что он «увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны».
По словам главы Нового Уренгоя Ивана Костогриза, школьник хотел показать, что не все немцы рвались воевать, многие стремились к мирной жизни.
Комитет Совета Федерации по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, ученик которой выступил в Бундестаге.