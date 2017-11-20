«Русский Репортер» взял интервью у ровесницы революции родом из рязанской глубинки

Корреспондент журнала «Русский Репортер» взял
«Ну, родилась я на Рязанщине. Семья у нас была большая. Нас десять детей было, я самая младшая, десятая. У нас был сад, дом пополовину дядин, пополовину наш. И двор кирпичный», — рассказала Анна Дементьевна.
На примере Анны Русаковой авторы проследили историю жизни в российском селе на протяжении 20-го века: коллективизация, Великая Отечественная война, трудности последвоенной жизни, брежневский «застой», развал Советского союза, «лихие 90-е» и события новейшей истории.
«Будешь бороться за жизнь — всегда будешь жить. Трудно тебе, не трудно, но ты борись за жизнь! Сколько еще проживу, Бог знает. Голова стала кружиться. К ночи бессонница нападет, сну нет никакого», — поделилась долгожительница.