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19:15, 20 ноября 2017 210
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«Русский Репортер» взял интервью у ровесницы революции родом из рязанской глубинки

«Русский Репортер» взял интервью у ровесницы революции родом из рязанской глубинки

Корреспондент журнала «Русский Репортер» взял интервью у ровестницы революции — 100-летней уроженки Рязанской области, родившейся в селе Морозово-Борки Сапожковского района в октябре 1917-го.

«Ну, родилась я на Рязанщине. Семья у нас была большая. Нас десять детей было, я самая младшая, десятая. У нас был сад, дом пополовину дядин, пополовину наш. И двор кирпичный», — рассказала Анна Дементьевна.

На примере Анны Русаковой авторы проследили историю жизни в российском селе на протяжении 20-го века: коллективизация, Великая Отечественная война, трудности последвоенной жизни, брежневский «застой», развал Советского союза, «лихие 90-е» и события новейшей истории.

«Будешь бороться за жизнь — всегда будешь жить. Трудно тебе, не трудно, но ты борись за жизнь! Сколько еще проживу, Бог знает. Голова стала кружиться. К ночи бессонница нападет, сну нет никакого», — поделилась долгожительница.


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