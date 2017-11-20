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10:46, 20 ноября 2017 724
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Пострадавшие в ДТП с МАЗом и «ГАЗелью» попали в больницу

Пострадавшие в ДТП с МАЗом и «ГАЗелью» попали в больницу

Фото: УМВД по Рязанской области

Бригада скорой помощи осмотрела и доставила в больницу водителя и пассажирку «ГАЗели», столкнувшейся с МАЗом. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил сайт областного УМВД.

Напомним, этой ночью на 198-ом километре автодороги М-5 «Урал» на регулируемом перекрестке 40-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем «МАЗ» с полуприцепом, при повороте налево на зеленый сигнал светофора столкнулся с едущей навстречу «ГАЗелью».


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