Пострадавшие в ДТП с МАЗом и «ГАЗелью» попали в больницу

Бригада скорой помощи осмотрела и доставила в больницу водителя и пассажирку «ГАЗели», столкнувшейся с МАЗом. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил
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Фото: УМВД по Рязанской области
Бригада скорой помощи осмотрела и доставила в больницу водителя и пассажирку «ГАЗели», столкнувшейся с МАЗом. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил
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