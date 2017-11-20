На Рязанском приборном заводе выбрали лучшего молодого токаря

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Второе место завоевал Николай Гацко — представитель цеха механообработки, третье — Никита Харитонов из цеха штампов и специнструмента. Победитель и призеры конкурса отмечены денежными премиями, а все участники — памятными подарками. Сергею Гайдученко также повысят разряд по профессии.
Конкурс профессионального мастерства состоял из практической и теоретической частей. На первом этапе состязаний участники по чертежам изготавливали детали на токарном станке. Затем они письменно отвечали на вопросы, связанные со спецификой профессии.
«Лучший молодой рабочий — это не просто слова, это отличительный знак грамотных квалифицированных специалистов, на которых будут равняться другие», — отметил председатель Молодежного центра АО «ГРПЗ» Николай Цыганов.
В АО «ГРПЗ» уделяется особое внимание привлечению, адаптации, развитию и закреплению на производстве молодых работников в возрасте до 35 лет. Среди них 54% составляют рабочие.
Конкурсы «Лучший молодой рабочий по профессии» проводятся ежегодно на протяжении многих лет. Они способствуют повышению престижа рабочих профессий и мастерства участников.