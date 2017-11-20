Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:10, 20 ноября 2017 231
 0    0

На двух улицах Московского района отремонтировали дорогу. Фото

На двух улицах Московского района отремонтировали дорогу. Фото

На улицах Костычева и Новаторов отремонтировали дорогу. Данные участки вызывали многочисленные жалобы рязанцев.

Улица Костычева включена в список «убитых дорог» на карте ОНФ. Участок называли одним из «самых проблемных».


Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:36, 20 ноября 2017
На двух улицах и в одной школе в Приокском отключили воду
12:10, 20 ноября 2017
На двух улицах Московского района отремонтировали дорогу. Фото
11:42, 20 ноября 2017
В Спасском районе временно закрыли проезд по понтонному мосту через Оку
13:48, 19 ноября 2017
В Минтрансе рассказали о скидках в системе «Платон»
10:47, 18 ноября 2017
Рязанец пожаловался на дорогу, которую должны были отремонтировать в октябре. Фото и видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о недвижимости «для самых взыскательных»

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о недвижимости «для самых взыскательных»

«Легенда Горького» — дом, который в полной мере соответствует концепту приватности частной жизни.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 62 948
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
12:10, 10 ноября 2017 36 703
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
10:21, 16 ноября 2017 34 212
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
13:00, 10 ноября 2017 28 459
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 27 060
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум