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10:28, 20 ноября 2017 69
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Лесной стал территорией опережающего развития

Лесной стал территорией опережающего развития

Поселок Лесной Шиловского Района стал территорией опережающего развития (ТОР). Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности. Правительством Рязанской области подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации восьми инвестиционных проектов.

Планируется создание производств емкостных бойлеров и котлов со стальным теплообменником и встроенным бойлером, фармацевтической продукции полного цикла, силиконизированных, клеепереносящих материалов, скотча, навивных картонных шпулей, звукоизоляционных материалов, бумажно-беловой продукции, красок, пластилина, клея, корректирующей жидкости и других товаров для детского творчества, пишущей и прочей пластиковой продукции, строительство тепличного комплекса.

«Создание ТОР „Лесной“ позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия — ФГУП „Завод синтетических волокон „Эластик““, повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать более 900 рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 7,6 млрд рублей», — отмечается в постановлении.

Отметим, что градообразующее предприятие Лесного — завод синтетических волокон «Эластик» — находится в стадии банкротства.

Ранее, Минэкономразвития одобрило заявку на развитие поселка Лесной.


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