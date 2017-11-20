Лесной стал территорией опережающего развития

Поселок Лесной Шиловского Района стал территорией опережающего развития (ТОР). Соответствующий
Согласно постановлению, на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности. Правительством Рязанской области подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации восьми инвестиционных проектов.
Планируется создание производств емкостных бойлеров и котлов со стальным теплообменником и встроенным бойлером, фармацевтической продукции полного цикла, силиконизированных, клеепереносящих материалов, скотча, навивных картонных шпулей, звукоизоляционных материалов, бумажно-беловой продукции, красок, пластилина, клея, корректирующей жидкости и других товаров для детского творчества, пишущей и прочей пластиковой продукции, строительство тепличного комплекса.
«Создание ТОР „Лесной“ позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия — ФГУП „Завод синтетических волокон „Эластик““, повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать более 900 рабочих мест,
Отметим, что градообразующее предприятие Лесного — завод синтетических волокон «Эластик» — находится в стадии банкротства.
Ранее, Минэкономразвития