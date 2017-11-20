Избиение врача и конфликт в автомобиле. Обзор новостей за выходные, 18-19 ноября

Минувшие выходные запомнились рязанцам несколькими яркими событиями. Между некоторыми горожанами произошли конфликты, активно обсуждаемые в соцсетях.
В пятницу, 17 ноября, рязанцы
В субботу в соцсети
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Минувшие выходные запомнились рязанцам несколькими яркими событиями. Между некоторыми горожанами произошли конфликты, активно обсуждаемые в соцсетях.
В пятницу, 17 ноября, рязанцы
В субботу в соцсети
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