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8:11, 20 ноября 2017 225
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Избиение врача и конфликт в автомобиле. Обзор новостей за выходные, 18-19 ноября

Избиение врача и конфликт в автомобиле. Обзор новостей за выходные, 18-19 ноября

Минувшие выходные запомнились рязанцам несколькими яркими событиями. Между некоторыми горожанами произошли конфликты, активно обсуждаемые в соцсетях.

В пятницу, 17 ноября, рязанцы посетили закрытый показ фильма «Легенда о Коловрате». Картину режиссера Джаника Файзиева активно обсуждали в уикенд.

В субботу в соцсети появились сообщения о том, что пьяный рязанец избил врача травматологического центра во второй поликлинике. Следователи заинтересовались произошедшим и проверят случай нападения. В выходные также пользователи рассказали в соцсетях о нескольких ситуациях, произошедших на рязанских дорогах. В Горроще пьяный водитель врезался в забор и уехал. Рязанец снял на видео маршрутку №71, которая проехала на красный сигнал светофора, а на площади Ленина экс-сотрудник в машине ударил своего бывшего работодателя ножом. Кроме того, в сети появилось видео конфликта, произошедшего летом в рязанской маршрутке. Также горожане продолжили обсуждать лису, которая уже несколько месяцев живет в Дашково-Песочне. Один из пользователей соцсети предложил дать животному имя, и его активно поддержали другие рязанцы.


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