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15:07, 20 ноября 2017 576
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Андрееву продлили арест на три месяца

Андрееву продлили арест на три месяца

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Бывшему зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву, обвиняемому в коррупции, продлили арест на три месяца до 26 февраля. Советский районный суд Рязани принял решение в понедельник, 20 ноября.

Андреева, занимавшего также пост министра сельского хозяйства, арестовали 6 октября 2015 года. По версии следствия, он бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора одного из сельхозпредприятий, а учредитель другого оплатил его сыну строительство жилья.

Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза: якобы он просил подчиненного собрать деньги на предвыборную кампанию «Единой России», но присвоил их.

Защитник экс-зампреда правительства настаивал на домашнем аресте, но судья не стал менять меру пресечения.


© RZN.info

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Андрееву продлили арест на три месяца
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