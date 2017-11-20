Андрееву продлили арест на три месяца

Бывшему зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву, обвиняемому в коррупции, продлили арест на три месяца до 26 февраля. Советский районный суд Рязани принял решение в понедельник, 20 ноября.
Андреева, занимавшего также пост министра сельского хозяйства,
Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза: якобы он просил подчиненного собрать деньги на предвыборную кампанию «Единой России», но присвоил их.
Защитник экс-зампреда правительства настаивал на домашнем аресте, но судья не стал менять меру пресечения.