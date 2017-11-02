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16:45, 2 ноября 2017 216
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Сбербанк запустил онлайн-сервис для участников внешнеэкономической деятельности

Сбербанк запустил онлайн-сервис для участников внешнеэкономической деятельности

Сбербанк объявил о запуске онлайн-сервиса Best of Business Partners для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Best of Business Partners — это открытая бесплатная площадка для поиска участников ВЭД и всех задействованных услуг. Любой желающий может разместить свою услугу или товар, сопроводительные материалы, ссылки, которые помогут продать свою услугу и найти надежного партнера в любой точке мира.

Сервис предоставляет возможность выбрать или заказать услуги, не запрещенные международным законодательством: от встречи в аэропорту и текстового перевода до перевозки партии товара из одной страны в другую и консалтинга

«Мы много общаемся с предпринимателями и видим, что им необходима площадка, которая поможет с выходом на международный уровень или укрепить свои позиции за рубежом, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Наш новый сервис Best of Business Partners значительно упрощает для предпринимателей поиск зарубежных партнеров и позволяет им сконцентрировать время и энергию на развитии своего бизнеса».

Адрес сервиса.


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