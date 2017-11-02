Московских полицейских подозревают в сожжении задержанного

В Москве полицейских подозревают в сожжении задержанного. Инцидент произошел еще в апреле 2016 года, однако известно о нем стало только сейчас, передает
По версии следствия, потерпевшего доставили в отдел за мелкое правонарушение. Его посадили в спецприемник, а в 12 часов ночи матрац под мужчиной загорелся. Задержанный получил тяжелые ожоги и умер, не приходя в сознание.
Первоначально в отношении сотрудников полиции возбудили дело по статье «Халатность». Однако после изучения всех записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что пожар не мог возникнуть из-за непотушенного бычка или короткого замыкания. Экспертиза доказала, что матрац целенаправленно подожгли посторонние лица, использовав при этом средство для розжига.
Расследование продолжается.