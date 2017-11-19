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11:20, 19 ноября 2017 86
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В Великобритании открыли неделю российского кино

В Великобритании открыли неделю российского кино

В воскресенье, 19 ноября, в Великобритании открыли неделю российского кино. Фестиваль пройдет не только в столице, 16 площадок будут работать в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде, передает ТАСС.

Кроме премьерных показов, гости фестиваля посетят выставки, благотворительные мероприятия, а также вручение премии «Золотой единорог». В Великобритании представят «Притяжение» Федора Бондарчука, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Матильду» Алексея Учителя и другие — всего более 50 картин.

В прошлом году фестиваль собрал 85 тысяч фунтов для детей с онкологическими заболеваниями, которые находятся под опекой фондов Gift of Life UK и «Подари жизнь». В этот раз деньги также перечислят в программу британского отделения Фонда дикой природы по спасению амурского тигра в России.

Фото кадр из фильма «Время первых»


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«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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