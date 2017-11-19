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12:31, 19 ноября 2017 161
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В Уфе автоинспектор-взяточник пытался скрыться от коллег на угнанной машине

В Уфе автоинспектор-взяточник пытался скрыться от коллег на угнанной машине

В Уфе автоинспектор-взяточник попытался скрыться от коллег на угнанной машине. Инцидент произошел в пятницу, 17 ноября, со ссылкой на следователей передает «РИА Новости».

Установлено, что 34-летний инспектор остановил автомобиль за выезд на «встречку» и потребовал взятку в размере двух тысяч рублей. После этого нарушитель заметил приближающихся сотрудников ГИБДД и попытался скрыться. Он остановил проезжавшую мимо Niva Chevrolet и, угрожая водителю табельным оружием, потребовал «продолжать движение».

На одном из перекрестков сидевший за рулем мужчина покинул машину. Позже правоохранители задержали инспектора и заключили под стражу.

Ему предъявили обвинение по трем статьям: «Мелкое взяточничество», «Превышение должностных полномочий» и «Неправомерное завладение автомобилем». В настоящее время проводится служебная проверка.


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2 дня назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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