В Уфе автоинспектор-взяточник пытался скрыться от коллег на угнанной машине

В Уфе автоинспектор-взяточник попытался скрыться от коллег на угнанной машине. Инцидент произошел в пятницу, 17 ноября, со ссылкой на следователей передает «
Установлено, что 34-летний инспектор остановил автомобиль за выезд на «встречку» и потребовал взятку в размере двух тысяч рублей. После этого нарушитель заметил приближающихся сотрудников ГИБДД и попытался скрыться. Он остановил проезжавшую мимо Niva Chevrolet и, угрожая водителю табельным оружием, потребовал «продолжать движение».
На одном из перекрестков сидевший за рулем мужчина покинул машину. Позже правоохранители задержали инспектора и заключили под стражу.
Ему предъявили обвинение по трем статьям: «Мелкое взяточничество», «Превышение должностных полномочий» и «Неправомерное завладение автомобилем». В настоящее время проводится служебная проверка.