В Москве на съемках избили журналистку «РЕН ТВ». Видео

В Москве журналистку «РЕН ТВ» Марию Семеняченко избили на съемках. Корреспондент готовила материал о возгорании, которое сегодня произошло в стрелковом клубе на западе столицы, сообщается на
Отмечается, что на девушку набросился охранник, который два раза ударил ее по лицу и сломал мобильный телефон.
«Я приехала в Московский городской стрелковый спортивный клуб, где произошел пожар. Я пыталась выяснить причины пожара. Охранник несколько раз меня ударил по лицу, руке, выбил из рук телефон, который разлетелся на несколько частей. При этом я не перестала снимать. На видео запечатлено, как он меня обругал, несколько раз ударил и вытолкнул из клуба», — рассказала журналистка.
На место вызвали полицию. Девушка планирует написать заявление в полицию.