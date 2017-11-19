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21:03, 19 ноября 2017 259
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В Москве на съемках избили журналистку «РЕН ТВ». Видео

В Москве на съемках избили журналистку «РЕН ТВ». Видео

В Москве журналистку «РЕН ТВ» Марию Семеняченко избили на съемках. Корреспондент готовила материал о возгорании, которое сегодня произошло в стрелковом клубе на западе столицы, сообщается на сайте телеканала

Отмечается, что на девушку набросился охранник, который два раза ударил ее по лицу и сломал мобильный телефон.

«Я приехала в Московский городской стрелковый спортивный клуб, где произошел пожар. Я пыталась выяснить причины пожара. Охранник несколько раз меня ударил по лицу, руке, выбил из рук телефон, который разлетелся на несколько частей. При этом я не перестала снимать. На видео запечатлено, как он меня обругал, несколько раз ударил и вытолкнул из клуба», — рассказала журналистка.

На место вызвали полицию. Девушка планирует написать заявление в полицию.


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3 дня назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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