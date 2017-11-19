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20:33, 19 ноября 2017 80
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В Москве автоинспекторов обвинили в попытке задушить пешехода

В Москве автоинспекторов обвинили в попытке задушить пешехода

В Москве автоинспекторов мужчина обвинил сотрудников ДПС в том, что они пытались задушить его. Инцидент произошел в Северо-Восточном административном округе Москвы, передает «Lenta.ru».

Отмечается, что между мужчинами произошел конфликт, поскольку пешеход указал полицейским на нарушение ими ПДД. После этого один из инспекторов обвинил автора видео в переходе дороги в неположенном месте и потребовал у него документы для проверки.

Пешеход не отреагировал на это, продолжая удаляться от машин ДПС, а полицейский перегородил ему дорогу и повалил на землю.

В полиции произошедшее пока не комментировали.


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