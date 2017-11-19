В Минтрансе рассказали о скидках в системе «Платон»

Минтранс России сохраняет позицию по предоставлению скидок по системе «Платон». Об этом журналистам сообщил министр транспорта Максим Соколов, передает «
Подготовить предложения о скидках при оплате с учетом пробега автомобиля поручил министерству Дмитрий Медведев.
При этом Росавтодор считает «нецелесообразным введение скидки по пробегу для большегрузов в период действия льготного тарифа».
В настоящее время тариф за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам в рамках системы «Платон» составляет 1,91 рубля за километр пути.