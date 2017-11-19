Рязанец снял на видео проехавшего на «красный» маршрутчика

Утром в воскресенье, 19 ноября, рязанец снял на видео маршрутку №71, которая проехала на красный сигнал светофора. Соответствующее видео мужчина опубликовал «ВКонтакте».
Как видно на кадрах, микроавтобус остановился на перекрестке около «Полетаевского» рынка. Однако водитель тронулся с места, как только замигал зеленый сигнал для пешеходов. При этом для автомобилей в этот момент все еще горел «красный».
Отметим, что следом за маршруткой по дороге ехала машина ДПС. Заметили ли автоинспекторы нарушение, неизвестно.