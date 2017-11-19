Рязанцев предупредили о тумане и мокром снеге

В ближайшие часы в Рязанской области ожидается туман. Соответствующее метеопредупреждение опубликовала
Туман с видимостью до 200-500 метров ожидается до утра понедельника, 20 ноября. Также предупредили о гололедице и налипании мокрого снега.
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В ближайшие часы в Рязанской области ожидается туман. Соответствующее метеопредупреждение опубликовала
Туман с видимостью до 200-500 метров ожидается до утра понедельника, 20 ноября. Также предупредили о гололедице и налипании мокрого снега.
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«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.