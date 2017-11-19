Приготовленный в Сочи гигантский хачапури вошел в Книгу рекордов

В субботу, 18 ноября, в Сочи приготовили гигантский хачапури по-аджарски, которым угостили гостей праздника в честь Дня города. Изделие вошло в Книгу рекордов России. Его вес составил 37,5 килограмма, длина — 230 сантиметров, ширина — 130 сантиметров, высота — 6 сантиметров.
Как сообщила местная администрация, хачапури выпекали монолитом в специальной печи на каменном поде — современном аналоге русской печи. На приготовление ушло более 12 килограммов муки, 16 килограммов сыра, 100 яиц, а также молоко, вода, сахар, дрожжи, сливочное и подсолнечное масло.
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