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11:02, 19 ноября 2017 262
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Конспирологи предсказали конец света в воскресенье

Конспирологи предсказали конец света в воскресенье

Конспирологи предсказали, что конец света наступит в воскресенье, 19 ноября. Об этом со ссылкой на The Daily Mail сообщает телеканал «РЕН ТВ».

По мнению исследователей, Земля погибнет от землетрясения, которое спровоцирует приблизившаяся к ней планета Нибиру, известная также как «Черная планета» и «Планета X».

Ранее конспирологи заявляли, что конец света случится 23 сентября этого года. Они утверждают, что за последние несколько месяцев на Земле выросла вулканическая активность.

Однако в NASA подчеркнули, что планеты Нибиру, которая якобы может устроить конец света, не существует.


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