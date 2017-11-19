Конспирологи предсказали конец света в воскресенье

Конспирологи предсказали, что конец света наступит в воскресенье, 19 ноября. Об этом со ссылкой на The Daily Mail сообщает телеканал «
По мнению исследователей, Земля погибнет от землетрясения, которое спровоцирует приблизившаяся к ней планета Нибиру, известная также как «Черная планета» и «Планета X».
Ранее конспирологи заявляли, что конец света случится 23 сентября этого года. Они утверждают, что за последние несколько месяцев на Земле выросла вулканическая активность.
Однако в NASA подчеркнули, что планеты Нибиру, которая якобы может устроить конец света, не существует.