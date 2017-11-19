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15:00, 19 ноября 2017 808
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Китайский робот впервые сдал экзамен по медицине

Китайский робот впервые сдал экзамен по медицине

Китайский робот «Сяо И» сдал госэкзамен на получение лицензии на ведение врачебной практики. Это первый в истории страны искусственный интеллект, который прошел испытание успешно, со ссылкой на Центральное телевидение Китая передает ТАСС.

Известно, что вместо положенных регламентом десяти часов на выполнение теста робот потратил один. Он набрал 456 из 600 возможных баллов, «с запасом» преодолев минимальный необходимый порог на 96 баллов.

За «Сяо И» следили наблюдатели. По их словам, робот не мог списать или воспользоваться интернетом — он пользовался исключительно той информацией, которую поместили в его внутреннюю память разработчики.

«Роботы имеют большие преимущества перед людьми по таким показателям, как скорость запоминания, объем хранимой информации, ее обработка. В современной медицине есть много сфер, где искусственный интеллект может оказать поддержку врачам», — отметили создатели «Сяо И».

Разработчики также рассказали, что на подготовку робота к экзамену ушло почти полтора года — с июня 2016 года они загружали в его «мозги» информацию из медицинских учебников и систематизировали ее. Всего в память искусственного интеллекта вошли данные более 60 учебных пособий и книг по медицине.

Фото Twitter


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