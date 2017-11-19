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11:41, 19 ноября 2017 498
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Картинку из комикса продали за 500 тысяч долларов в Париже

Картинку из комикса продали за 500 тысяч долларов в Париже

Редкий рисунок из оригинального комикса 1939 года «Скипетр короля Оттокара», входящего в серию «Приключения Тинтина», продали за 500 тысяч долларов на аукционе в Париже. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал BBC передает Life.

Рисунок принадлежал бельгийскому художнику и иллюстратору Жоржу Просперу Реми, писавшему под псевдонимом Эрже. На нем изображены главный герой комикса репортер Тинтин и его спутник фокстерьер Милу, которых провожают в королевский дворец.

Изначально работа оценивалась в 600-800 тысяч. Имя покупателя не раскрывается.


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