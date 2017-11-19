Эдуард Успенский пожаловался Путину на выпуск «Простоквашина» без его разрешения

Эдуард Успенский пожаловался Владимиру Путину в открытом письме на планы «Союзмультфильма» выпустить продолжение «Простоквашина» без его разрешения. По словам писателя, киностудия предложила ему отказаться от авторских прав, пишут «
Успенский отметил, что он готов сотрудничать с киностудией на «разумных условиях». председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила
Сам Успенский сказал, что ему никаких предложений не поступало.
Ранее сообщили, что новая серия известного мультфильма «Простоквашино» выйдет в конце января 2018 года.
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