Суд не пустил «скорую» к перерезавшим вены обвиняемым

Московский суд не пустил врачей скорой помощи к обвиняемым, которые
Известно, что шестеро мужчин проходят по статье «Хулиганство». В 2015 году они устроили погром в московском ресторане «Тануки». Считается, что обвиняемые вскрыли вены в знак протеста против продления им меры пресечения свыше 2,5 лет.
«Порезы были очень глубокие. Судья объявила перерыв, вызвали „скорую“. Подъехало пять машин. Прошло часа два, ребят подняли, сказали, что им якобы оказали медицинскую помощь. Руки у них были забинтованы, но кровь текла», — сказала адвокат.
В суде РБК подтвердили, что медиков не пропустили в конвойное помещение. «Необходимая медпомощь была оказана, но обвиняемые отказались от госпитализации. После этого заседание было продолжено. С учетом того, что сотрудникам конвоя не поступали жалобы или обращения о необходимости вызова медиков, конвой отказал адвокатам в проходе врачей в конвойное помещение», — объяснили в пресс-службе суда.