Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:54, 18 ноября 2017 423
 0    0

Суд не пустил «скорую» к перерезавшим вены обвиняемым

Суд не пустил «скорую» к перерезавшим вены обвиняемым

Московский суд не пустил врачей скорой помощи к обвиняемым, которые вскрыли себе вены в зале заседания. Об этом рассказала адвокат одного из подозреваемых, передает РБК.

Известно, что шестеро мужчин проходят по статье «Хулиганство». В 2015 году они устроили погром в московском ресторане «Тануки». Считается, что обвиняемые вскрыли вены в знак протеста против продления им меры пресечения свыше 2,5 лет.

«Порезы были очень глубокие. Судья объявила перерыв, вызвали „скорую“. Подъехало пять машин. Прошло часа два, ребят подняли, сказали, что им якобы оказали медицинскую помощь. Руки у них были забинтованы, но кровь текла», — сказала адвокат.

В суде РБК подтвердили, что медиков не пропустили в конвойное помещение. «Необходимая медпомощь была оказана, но обвиняемые отказались от госпитализации. После этого заседание было продолжено. С учетом того, что сотрудникам конвоя не поступали жалобы или обращения о необходимости вызова медиков, конвой отказал адвокатам в проходе врачей в конвойное помещение», — объяснили в пресс-службе суда.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:18, 18 ноября 2017
Подозреваемых в нападении на охранников «Москвы-Сити» задержали
13:17, 18 ноября 2017
Американский летчик нарисовал в небе «непристойный знак»
12:54, 18 ноября 2017
Суд не пустил «скорую» к перерезавшим вены обвиняемым
12:13, 18 ноября 2017
Сбившей «пьяного» мальчика Ольге Алисовой вынесли приговор
11:26, 18 ноября 2017
В чернобыльской зоне отчуждения задержали молодую пару
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

Для того, чтобы люди получали удовольствие от каждого дня, прожитого в доме, «Мармакс» продумал все до мелочей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 60 431
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
12:10, 10 ноября 2017 35 924
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 27 315
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 26 208
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
10:21, 16 ноября 2017 25 981
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум