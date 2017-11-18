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15:42, 18 ноября 2017 322
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Рязанским школьникам показали работу кинологов. Фото

Рязанским школьникам показали работу кинологов. Фото

В Областной детской библиотеке города Рязани школьникам рассказывали о своей работе сотрудники центра кинологической службы регионального УМВД. Мероприятие состоялось в пятницу, 17 ноября, сообщили в пресс-службе библиотеки.

На встрече школьники узнали о прямых «обязанностях» собак, о секретах дрессировки. Также сотрудники ЦСК рассказали о связи кинолога и его питомца: они проводят вместе служебное и нерабочее время, а когда собака выходит «на пенсию», специалист забирает ее к себе.

Перед зданием библиотеки провели демонстративную тренировку. Слушатели увидели, как собаки ищут в сумках «взрывчатку», задерживают и охраняют «преступника», выполняют упражнения на подчинение.

Фото пресс-службы РОДБ


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