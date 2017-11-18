Рязанским школьникам передали семена кремлевской ели

В Рязанской области высадят семена кремлевской ели. В четверг, 16 ноября, участникам школьных лесничеств передали экокубы из древесины столичной ели, в которых находятся торфяные таблетки и семена с пошаговой инструкцией по выращиванию.
Деревья вырастят на территории Рязани, а также Шиловского, Клепиковского и Касимовского районов. Самую красивую из этих елей вернут в Москву и посадят в Памятной кремлевской роще.
«Проект призван показать людям в Год экологии, насколько эффективно можно использовать дерево, которое уже отслужило свой срок», — отметили организаторы.