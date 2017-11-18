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11:50, 18 ноября 2017 268
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Рязанским школьникам передали семена кремлевской ели

Рязанским школьникам передали семена кремлевской ели

В Рязанской области высадят семена кремлевской ели. В четверг, 16 ноября, участникам школьных лесничеств передали экокубы из древесины столичной ели, в которых находятся торфяные таблетки и семена с пошаговой инструкцией по выращиванию.

Деревья вырастят на территории Рязани, а также Шиловского, Клепиковского и Касимовского районов. Самую красивую из этих елей вернут в Москву и посадят в Памятной кремлевской роще.

«Проект призван показать людям в Год экологии, насколько эффективно можно использовать дерево, которое уже отслужило свой срок», — отметили организаторы.


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«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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