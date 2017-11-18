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20:55, 18 ноября 2017 453
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Рязанская студентка стала лучшей «общественницей года»

Рязанская студентка стала лучшей «общественницей года»

Студентка Рязанского политехнического института Кристина Зорина выиграла в номинации «Общественник года» национальной премии «Студент года — 2017». Итоги конкурса подвели в Симферополе в пятницу, 17 ноября, сообщили на сайте Минобрнауки России.

Участниками региональных этапов премии стали более 5000 студентов. В финал, который прошел на базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, попали порядка 200 участников из 62 субъектов России.

Программа конкурсных испытаний включала самопрезентацию, тотальный диктант, решение кейсов, интеллектуальные игры, а также специальные задания, индивидуальные для каждой номинации.

Напомним, в августе 2017 года Зорина выиграла грант на «Тавриде».


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