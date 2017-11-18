Рязанская студентка стала лучшей «общественницей года»

Студентка Рязанского политехнического института Кристина Зорина выиграла в номинации «Общественник года» национальной премии «Студент года — 2017». Итоги конкурса подвели в Симферополе в пятницу, 17 ноября, сообщили на
Участниками региональных этапов премии стали более 5000 студентов. В финал, который прошел на базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, попали порядка 200 участников из 62 субъектов России.
Программа конкурсных испытаний включала самопрезентацию, тотальный диктант, решение кейсов, интеллектуальные игры, а также специальные задания, индивидуальные для каждой номинации.
Напомним, в августе 2017 года Зорина