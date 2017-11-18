Рязанцы показали свои социальные проекты

В четверг, 16 ноября, в оздоровительном центре «Звездный» Спасского района прошла «Ярмарка добровольческих проектов». Об этом сообщили на
Ярмарка прошла в рамках областного слета волонтерских отрядов «Марафон добрых дел». На мероприятии презентовали 29 социальных проектов, которые были представлены бизнес-сообществу региона. Они направлены на патриотическое воспитание молодежи, оказание помощи детям-сиротам, защиту окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни и другое.
В сообщении отметили, что на реализацию лучших проектов предоставят финансовую поддержку.