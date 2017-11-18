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19:46, 18 ноября 2017 204
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Рязанцы показали свои социальные проекты

Рязанцы показали свои социальные проекты

В четверг, 16 ноября, в оздоровительном центре «Звездный» Спасского района прошла «Ярмарка добровольческих проектов». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Ярмарка прошла в рамках областного слета волонтерских отрядов «Марафон добрых дел». На мероприятии презентовали 29 социальных проектов, которые были представлены бизнес-сообществу региона. Они направлены на патриотическое воспитание молодежи, оказание помощи детям-сиротам, защиту окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни и другое.

В сообщении отметили, что на реализацию лучших проектов предоставят финансовую поддержку.


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