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18:35, 18 ноября 2017 289
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Рязанцев пригласили на ярмарку вакансий

Рязанцев пригласили на ярмарку вакансий

В пятницу, 24 ноября, в Рязанской области пройдет марафон ярмарок вакансий. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Более 100 работодателей региона предложат около 1200 вакансий в сфере промышленности, здравоохранения, торговли, строительства, транспорта и связи, АПК и других.

На ярмарках рязанцы пройдут собеседования с работодателями, ознакомятся с условиями работы на предприятиях и получат консультации у специалистов службы занятости.

В Рязани ярмарка пройдет с 10 до 13 часов в МКЦ, в районах области — в филиалах ГКУ Центра занятости населения.

Фото ИД «Пресса»


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