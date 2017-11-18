Рязанцев пригласили на ярмарку вакансий

В пятницу, 24 ноября, в Рязанской области пройдет марафон ярмарок вакансий. Об этом сообщили на
Более 100 работодателей региона предложат около 1200 вакансий в сфере промышленности, здравоохранения, торговли, строительства, транспорта и связи, АПК и других.
На ярмарках рязанцы пройдут собеседования с работодателями, ознакомятся с условиями работы на предприятиях и получат консультации у специалистов службы занятости.
В Рязани ярмарка пройдет с 10 до 13 часов в МКЦ, в районах области — в филиалах ГКУ Центра занятости населения.
Фото ИД «Пресса»