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10:13, 18 ноября 2017 255
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Неизвестные устроили перестрелку в «Москве-Сити», есть пострадавшие

Неизвестные устроили перестрелку в «Москве-Сити», есть пострадавшие

Вечером в пятницу, 17 ноября, неизвестные устроили перестрелку с охранниками комплекса «Москва-Сити». В результате происшествия ранения различной тяжести получили шестеро сотрудников охраны. Их госпитализировали, передает ТАСС.

По предварительной информации, между неустановленными посетителями и охранниками произошел конфликт. В ходе потасовки была открыта стрельба.

Нападавшие скрылись с места происшествия. В настоящее время там работают следователи, ведется проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».


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