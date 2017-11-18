Неизвестные устроили перестрелку в «Москве-Сити», есть пострадавшие

Вечером в пятницу, 17 ноября, неизвестные устроили перестрелку с охранниками комплекса «Москва-Сити». В результате происшествия ранения различной тяжести получили шестеро сотрудников охраны. Их госпитализировали, передает
По предварительной информации, между неустановленными посетителями и охранниками произошел конфликт. В ходе потасовки была открыта стрельба.
Нападавшие скрылись с места происшествия. В настоящее время там работают следователи, ведется проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».