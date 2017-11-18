На ремонт Спасского Дома культуры потратили 6 млн рублей. Об этом сообщили на сайте ВГТРК «
За 60 лет здание ни разу капитально не ремонтировали. «Восстановили практически из руин», — отметили в сообщении.
Первым делом заменили коммуникации — сделали отопление, провели новую электропроводку и освещение. Избавились от многолетней проблемы протекающей крыши. Сделали уборные, адаптированные для инвалидов.
Спасский Дом культуры — один из шести районных учреждений, которые отремонтировали в этом году. Среди них — Кораблинский и Скопинский Дома культуры, социально-культурный центр в Рыбновском районе, и два сельских Дома культуры в поселке Октябрьский Михайловского района и селе Льгово под Рязанью.
Фото ВГТРК «Ока»