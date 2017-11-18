В Якутии на восьмилетнюю школьницу напала стая собак. Это произошло в пятницу, 17 ноября, в селе Намцы, сообщили на
Девочка возвращалась домой из школы. По дороге на нее напали собаки, которые живут в доме неподалеку. Они покусали ей руки, ноги и лицо. Ребенок смог добраться до дома, во дворе ее обнаружил старший брат.
Сейчас она находится в ожоговом отделении больницы, ее состояние оценивается как тяжелое: после нападения девочка долгое время провела на морозе, получив обморожение рук и головы.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ.