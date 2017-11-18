Мошенники собирают деньги для пострадавшей в аварии девочки из Марий Эл

Власти Республики Марий Эл предупредили о мошенниках, которые собирают деньги якобы для 14-летней девочки, пострадавшей при столкновении микроавтобуса и грузовика. Школьницу доставили в больницу вертолетом, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, передает
«Вчера мошенники решили воспользоваться ситуацией, связанной с состоянием 14-летней девочки. Создали несколько сайтов и начали сбор средств. Это обман. Мама девочки утверждает, что ни в чем не нуждается. Республика тоже держит это на контроле и будет оказывать всяческую поддержку», — заявили в пресс-службе главы Марий Эл.
Напомним, пассажирский микроавтобус и лесовоз
Фото ГУ МЧС России по Республике Татарстан