Многодетная рязанка рассказала о переселении. Видео

Многодетная мать Наталья Куликова рассказала «9 телеканалу» о переселении из квартиру на улице Интернациональной. По словам женщины, переезд длился до 12 часов ночи.

«До 12 ночи нас перевозили, дети в час или полвторого только уснули. Все наревелись, все разнервничались… Не собрали кровать, хотя я очень просила. Но не получилось — грузчики уехали со своими инструментами, а у судебных приставов, я так поняла, не было. Пришлось детям спать на полу», — сказала Куликова.

Семья с пятью детьми осталась в съемном жилье, деньги на которое им дал новый собственник квартиры на Интернациональной. Во время переезда женщина забыла рюкзак сына и другие важные вещи. «Придется обращаться к приставам, чтобы открыли опечатанную квартиру», — отметили в сюжете.

Рязанка добавила, что «начиталась про себя много негатива». «Что мы боремся не за свое жилье, что не надо было столько рожать… Но мы давно уже обращаемся за помощью в газеты, были готовы к этим негативам, оскорблениям», — сказала она.

Адвокат Анастасия Носова, которая представляет интересы многодетной матери в суде, считает, что квартиру можно вернуть, а сделку — признать незаконной. «Возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“. В этом направлении будем работать и доказывать виновность риелторов и собственников, которые покупали квартиру, даже не осматривая ее. Покупали с прописанными малолетними детьми. Конечно, это все незаконно», — подчеркнула женщина.