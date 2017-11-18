Краснодарские автоинспекторы прошли крестным ходом по опасному участку дороги

В субботу, 18 ноября, около 100 сотрудников ГИБДД прошли крестным ходом по опасному участку дороги «Темрюк-Краснодар». Мероприятие прошло накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, сообщает
Крестный ход возглавил настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных, также в нем приняли участие начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники ГАИ и ДПС и прихожане краснодарских храмов.
В воскресенье, 19 ноября, духовенство и прихожане епархии помолятся о здравии и благоразумии всех путешествующих.
Фото сайта Кубанской митрополии