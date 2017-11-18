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12:34, 18 ноября 2017 112
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Галкин и Пугачева обвенчались. Видео

Галкин и Пугачева обвенчались. Видео

Телеведущий Максим Галкин обвенчался с Аллой Пугачевой. Видеозапись с церемонии он опубликовал в своем Instagram. «У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — написал Галкин.

В интервью порталу Super телеведущий рассказал, почему супруги решили венчаться сейчас. «Ответ простой — потому что недавно я стал православным. Это случилось около полутора лет назад», — сказал артист.

По словам мужчины, его крестили в скромной церкви. «Решился на это осознанно. Если ты любишь человека — почему нет? Я долго шел к этому, и сам для себя это решил. Хорошо, когда в семье все одной веры. У меня брат и его семья — православные, отец был православный. Алла и наши дети — тоже. Так что, уж куда мне деваться», — отметил Галкин.

Он добавил, что венчание прошло в небольшом подмосковном храме. На церемонии присутствовали только близкие и семья.


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1 день назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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