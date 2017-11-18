Галкин и Пугачева обвенчались. Видео

Телеведущий Максим Галкин обвенчался с Аллой Пугачевой. Видеозапись с церемонии он опубликовал в своем Instagram. «У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — написал Галкин.
В интервью порталу Super телеведущий рассказал, почему супруги решили венчаться сейчас. «Ответ простой — потому что недавно я стал православным. Это случилось около полутора лет назад», — сказал артист.
По словам мужчины, его крестили в скромной церкви. «Решился на это осознанно. Если ты любишь человека — почему нет? Я долго шел к этому, и сам для себя это решил. Хорошо, когда в семье все одной веры. У меня брат и его семья — православные, отец был православный. Алла и наши дети — тоже. Так что, уж куда мне деваться», — отметил Галкин.
Он добавил, что венчание прошло в небольшом подмосковном храме. На церемонии присутствовали только близкие и семья.