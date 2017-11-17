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10:18, 17 ноября 2017 1 980
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Врезавшийся в светофор около «Глобуса» водитель десятки скрылся с места ДТП 1

Врезавшийся в светофор около «Глобуса» водитель десятки скрылся с места ДТП

Врезавшийся в светофор около «Глобуса» водитель десятки скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 17 ноября, на пересечении улицы Советской армии и Касимовского шоссе. По предварительной версии, водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, врезался в светофор и скрылся с места аварии.

В результате ДТП пострадали два пассажира легковушки, которым оказали медпомощь на месте. Полиция разыскивает виновника аварии.

В ведомстве добавили, что за оставление места ДТП ему грозит лишение права от одного до полутора лет или до 15 суток ареста.


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20 часов назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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