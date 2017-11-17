Врезавшийся в светофор около «Глобуса» водитель десятки скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Инцидент произошел рано утром в пятницу, 17 ноября, на пересечении улицы Советской армии и Касимовского шоссе. По предварительной версии, водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, врезался в светофор и скрылся с места аварии.
В результате ДТП пострадали два пассажира легковушки, которым оказали медпомощь на месте. Полиция разыскивает виновника аварии.
В ведомстве добавили, что за оставление места ДТП ему грозит лишение права от одного до полутора лет или до 15 суток ареста.