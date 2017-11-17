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12:32, 17 ноября 2017 723
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В Рязани открылся интерактивный музей сказок «Забава». Фоторепортаж

В Рязани открылся интерактивный музей сказок «Забава». Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани появился музей сказок «Забава». Торжественное открытие посетили и.о. замглавы администрации Елена Сорокина, начальник городского инвестиционного управления Виталий Ларин и управления образования Алексей Зимин.

В новом музее, расположенном в доме №27 на Праволыбедской улице, дети от 2 до 12 лет могут познакомится в формате интерактива со сказками, частушками, былинами, а также предметами русского народного быта. Кроме того, посетители смогут поучаствовать в работе творческих мастерских.

Организаторы отметили, что в музее будут проводить социальную работу с многодетными семьями и детьми с ограниченными возможностями.

Соучредитель музея Елена Гречихина отметила, что через неделю он начнет принимать постоянных посетителей. «Экскурсии будут проводится каждый час с 10 утра. Последний спектакль будет начинаться в 19 вечера», — отметила Гречихина.

По ее словам, место станет привлекательным не только для рязанцев, но и туристов города.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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