В Подмосковье детей без билетов запретили высаживать из автобусов

В Подмосковье запретили высаживать из автобусов детей без билетов. Не делать этого водителей и кондукторов призвал гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов, пишет «
Чтобы предотвратить подобные случаи, в компании разработали внутренний документ.
«Требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям. Поэтому нами приняты меры по предотвращению таких фактов», — сказал Мурашов.
Принятый документ запрещает сотрудникам «Мострансавто» оставлять несовершеннолетних пассажиров в опасности и «применять к детям действия в ситуации, когда у них нет возможности оплатить проезд».