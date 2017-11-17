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19:51, 17 ноября 2017 119
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В Подмосковье детей без билетов запретили высаживать из автобусов

В Подмосковье детей без билетов запретили высаживать из автобусов

В Подмосковье запретили высаживать из автобусов детей без билетов. Не делать этого водителей и кондукторов призвал гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов, пишет «Комерсантъ».

Чтобы предотвратить подобные случаи, в компании разработали внутренний документ.

«Требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям. Поэтому нами приняты меры по предотвращению таких фактов», — сказал Мурашов.

Принятый документ запрещает сотрудникам «Мострансавто» оставлять несовершеннолетних пассажиров в опасности и «применять к детям действия в ситуации, когда у них нет возможности оплатить проезд».


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Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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