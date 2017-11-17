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16:41, 17 ноября 2017 259
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В онлайн-продаже билетов РЖД произошел сбой

В онлайн-продаже билетов РЖД произошел сбой

В работе сервиса по продаже билетов на сайте РЖД произошел сбой. В пятницу, 17 ноября, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

«В связи с техническими неполадками на стороне банка-эквайера возможно замедление в работе сервиса продажи билетов», — говорится в нем.

При попытке купить билеты на поезда до Самары, Санкт-Петербурга или Калининграда на любые даты сайт выдает ошибку: «Продажа электронных билетов остановлена».

При этом, по информации РБК «все системы банка работали и работают в штатном режиме. Никаких жалоб от клиентов на недоступность ресурсов банка не поступало».

Как сообщил источник агентства, после открытия продаж на плацкартные вагоны отправлением с 1 января выросла нагрузка на сеть РЖД.

В настоящее время идут работы по восстановлению продаж через интернет. Вопрос может быть решен в ближайшее время.


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