В Новомичуринске отремонтировали детский сад №5. Работы завершили на днях, пишет издательство «
Подрядчики обновили фасад здания, отремонтировали кровлю и поменяли окна. «Весь мусор от старых рам убрали, теперь у нас красиво, чисто, светло», — рассказала заведующая Людмила Святская. По ее словам, детсад рассчитывал на 7,5 миллиона рублей, поэтому новые окна теперь не только в спальнях, группах и музыкальном зале, но и частично в районном Доме творчества, который располагается в этом же здании.
Фото издательства «Пресса»