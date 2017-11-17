Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:46, 17 ноября 2017 518
 0    0

В Новомичуринске отремонтировали детский сад

В Новомичуринске отремонтировали детский сад

В Новомичуринске отремонтировали детский сад №5. Работы завершили на днях, пишет издательство «Пресса».

Подрядчики обновили фасад здания, отремонтировали кровлю и поменяли окна. «Весь мусор от старых рам убрали, теперь у нас красиво, чисто, светло», — рассказала заведующая Людмила Святская. По ее словам, детсад рассчитывал на 7,5 миллиона рублей, поэтому новые окна теперь не только в спальнях, группах и музыкальном зале, но и частично в районном Доме творчества, который располагается в этом же здании.

Фото издательства «Пресса»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
20:46, 17 ноября 2017
В Новомичуринске отремонтировали детский сад
21:16, 16 ноября 2017
В Минтруде пообещали не уменьшать пенсии 1
18:06, 10 ноября 2017
Дмитрий Ракита ушел с поста главврача рязанского кардиодиспансера
15:36, 10 ноября 2017
В Рязани начали устанавливать спортплощадки по инициативе частной компании
9:58, 10 ноября 2017
В России ужесточили штраф за непропуск пешехода
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

Более двухсот человек специально пришли на презентацию, чтобы одними из первых оценить внешний вид машины и ее «начинку»

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 59 172
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 35 696
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 26 931
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 25 930
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
10:21, 16 ноября 2017 24 225
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум