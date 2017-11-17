Учебный год студентов закончится в мае из-за ЧМ-2018

Учебный год для студентов городов, где пройдет Чемпионат мира по футболу — 2018, закончится в мае. По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, все изменения в учебных планах согласованы, передает «
Напомним, студентов нескольких российских вузов
В Минобрнауки отметили, что права учащихся будут соблюдены. Принудительного выселения студентов из общежитий не допустят.
«Если бы я была студенткой, я бы радовалась, что лето начнется чуть раньше», — сказала Васильева. Она также добавила, что следующий учебный год для учащихся начнется в сентябре.