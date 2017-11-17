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21:50, 17 ноября 2017 190
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Учебный год студентов закончится в мае из-за ЧМ-2018

Учебный год студентов закончится в мае из-за ЧМ-2018

Учебный год для студентов городов, где пройдет Чемпионат мира по футболу — 2018, закончится в мае. По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, все изменения в учебных планах согласованы, передает «РИА Новости».

Напомним, студентов нескольких российских вузов планировали выселить из общежитий на время чемпионата для размещения там сотрудников Росгвардии и полиции.

В Минобрнауки отметили, что права учащихся будут соблюдены. Принудительного выселения студентов из общежитий не допустят.

«Если бы я была студенткой, я бы радовалась, что лето начнется чуть раньше», — сказала Васильева. Она также добавила, что следующий учебный год для учащихся начнется в сентябре.


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