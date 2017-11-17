Сотрудники «Рязаньэнерго» обнаружили хищения электричества на сумму более 20 млн рублей

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» обнаружили за 10 месяцев 2017 года в районах области хищения электричества на сумму 20, 654 млн рублей.

В результате совместной работы блока реализации услуг службы безопасности «Рязаньэнерго» и органов внутренних дел с начала года в Рязанской области обнаружили 30 недобросовестных потребителей, незаконно использующих электроэнергию. Нарушителей привлекли к административной ответственности решениями мировых судей по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа».

Рязанцев обязали не только полностью погасить долги перед энергоснабжающей организацией, но и выплатить в пользу государства назначенные штрафы.

Рязанцев обязали не только полностью погасить долги, но и выплатить штрафы

Также по результатам проверок в течение года возбудили два уголовных дела по части 2 статьи 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Одно из них возбудили в отношении группы лиц, самовольно подключившейся к электрическим сетям организации. Во втором случае дело ведется в отношении рязанца, обвиняемого во вмешательстве в работу приборов учета в принадлежащих ему магазинах, где обнаружили безучетное потребление 101 361 кВт*ч электроэнергии на сумму 608 тысяч 166 рублей.

В филиале напомнили, что с 1 января 2016 года в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. Нарушитель может быть привлечен не только к административной, но и уголовной ответственности.

Также в организации подчеркнули, что от преступных действий страдают клиенты, «исправно оплачивающие счета за электроэнергию», поскольку проиходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.