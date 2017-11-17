Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:28, 17 ноября 2017 510

Сотрудники «Рязаньэнерго» обнаружили хищения электричества на сумму более 20 млн рублей

Сотрудники «Рязаньэнерго» обнаружили хищения электричества на сумму более 20 млн рублей

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» обнаружили за 10 месяцев 2017 года в районах области хищения электричества на сумму 20, 654 млн рублей.

В результате совместной работы блока реализации услуг службы безопасности «Рязаньэнерго» и органов внутренних дел с начала года в Рязанской области обнаружили 30 недобросовестных потребителей, незаконно использующих электроэнергию. Нарушителей привлекли к административной ответственности решениями мировых судей по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа».

Рязанцев обязали не только полностью погасить долги перед энергоснабжающей организацией, но и выплатить в пользу государства назначенные штрафы.

Рязанцев обязали не только полностью погасить долги, но и выплатить штрафы

Также по результатам проверок в течение года возбудили два уголовных дела по части 2 статьи 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Одно из них возбудили в отношении группы лиц, самовольно подключившейся к электрическим сетям организации. Во втором случае дело ведется в отношении рязанца, обвиняемого во вмешательстве в работу приборов учета в принадлежащих ему магазинах, где обнаружили безучетное потребление 101 361 кВт*ч электроэнергии на сумму 608 тысяч 166 рублей.

В филиале напомнили, что с 1 января 2016 года в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. Нарушитель может быть привлечен не только к административной, но и уголовной ответственности.

Также в организации подчеркнули, что от преступных действий страдают клиенты, «исправно оплачивающие счета за электроэнергию», поскольку проиходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:56, 17 ноября 2017
Рязанку с пятью детьми выселили из квартиры. Видео
17:51, 17 ноября 2017
Участницы рязанского конкурса красоты провели тренировку в фитнес-центре. Фоторепортаж
17:28, 17 ноября 2017
Сотрудники «Рязаньэнерго» обнаружили хищения электричества на сумму более 20 млн рублей
17:12, 17 ноября 2017
В Рязани приняли присягу новые российские граждане
16:10, 17 ноября 2017
В Рязани осудили коллекционера за хранение «Мосинок» 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

Для того, чтобы люди получали удовольствие от каждого дня, прожитого в доме, «Мармакс» продумал все до мелочей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 58 483
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 35 638
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 26 853
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 25 858
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
10:21, 16 ноября 2017 23 467
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум