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15:33, 17 ноября 2017 270

Сбербанк наградил лучших застройщиков региона

Сбербанк наградил лучших застройщиков региона

В Рязанском отделении Сбербанка подвели итоги конкурса среди застройщиков региона.

Лучших застройщиков определили по количеству выданных ипотечных кредитов, а также по числу сделок, проведенных с использованием сервиса Сбербанка «Электронная регистрация ипотеки».

Награды руководителям строительных фирм вручил управляющий отделением Сергей Фролов.

«Платиновым партнером» стала ГК «Единство». «Золотыми партнерами» признаны: «Северная компания», «Зеленый сад», «Капитал — строитель жилья». «Серебряным партнером» стала ГК «Стройпромсервис».


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1 день назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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