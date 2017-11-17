Сбербанк наградил лучших застройщиков региона

В Рязанском отделении Сбербанка подвели итоги конкурса среди застройщиков региона.
Лучших застройщиков определили по количеству выданных ипотечных кредитов, а также по числу сделок, проведенных с использованием сервиса Сбербанка «Электронная регистрация ипотеки».
Награды руководителям строительных фирм вручил управляющий отделением Сергей Фролов.
«Платиновым партнером» стала ГК «Единство». «Золотыми партнерами» признаны: «Северная компания», «Зеленый сад», «Капитал — строитель жилья». «Серебряным партнером» стала ГК «Стройпромсервис».