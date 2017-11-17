Рязанский приборный завод подтвердил надежность своих защитных сооружений

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) выиграл в городском смотре-конкурсе «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в 2017 году». Данные сооружения предназначены для защиты работников в случае чрезвычайных ситуаций и в условиях военного времени.
При подведении итогов конкурса учли рабочее состояние систем жизнеобеспечения: запасы воды, канализацию, автономное энергоснабжение и снабжение воздухом. Также учитывалось техническое состояние аварийных выходов, систем оповещения, помещений и комплектование их нарами.
АО «ГРПЗ» принимает участие в этом конкурсе на протяжении многих лет и неизменно занимает призовые места. Кубок победителя предприятию вручат в декабре в рамках празднования Дня спасателя России.