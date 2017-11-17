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16:10, 17 ноября 2017 543
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В Рязани осудили коллекционера за хранение «Мосинок» 2

В Рязани осудили коллекционера за хранение «Мосинок»

В Рязани осудили коллекционера оружия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полиция задержала 49-летнего мужчину по информации от ФСБ. В доме у него оперативники обнаружили обрезы охотничьего ружья и винтовки Мосина, которые запрещено хранить под угрозой уголовного наказания. Также у него изъяли карабин и винтовку Мосина, похожие на макеты и несколько патронов калибра 7,62.

«После проведения экспертизы было установлено, что карабин Мосина и винтовка Мосина содержат части, пригодные для производства выстрела. То есть эти макеты являются огнестрельным оружием, но соответствующих документов на их хранение злоумышленник предъявить не смог», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 49-летний рязанец коллекционировал оружие и однажды приобрел винтовку и карабин, которые не были до конца превращены в макет — после доработки из них можно стрелять. Также полицейские подозревают, что мужчина мог самостоятельно укротить одну из «Мосинок».

Суд признал коллекционера виновным в незаконном изготовлении и хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ и часть 1 статьи 223 УК РФ). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.


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1 день назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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